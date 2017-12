Powell critica acordo com UE Os Estados Unidos e a União Européia reforçaram, nesta quinta-feira, sua cooperação contra o terrorismo, com um acordo que prevê uma maior troca de informações, mas o secretário de Estado americano, Colin Powell, imediatamente o considerou um "progresso insuficiente". O acordo entre Washington e a agência legal européia, a Europol, abrirá mais informações sobre as redes terroristas, mas não possibilitará a obtenção de dados pessoas sobre suspeitos. "É difícil entender como poderemos trabalhar juntos em investigações criminais sem dividirmos os dados (pessoais)?, afirmou Powell, durante a cerimônia de assinatura do acordo. "Sei que podemos resolver essa questão e espero que isso ocorra rapidamente." Segundo o acordo, agências de imposição da lei, como o FBI, trocariam informações analíticas e metodológicas com a Europol. O acordo também inclui programas de treinamentos conjuntos. Leia o especial