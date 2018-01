Powell critica ataque israelense contra Gaza O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, desaprovou o ataque israelense com mísseis contra um campo de treinamento do Hamas, no qual 14 militantes foram mortos e dezenas de pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza. Powell disse que "retaliação não é a solução" para os problemas na região. Já o primeiro-ministro palestino, Ahmed Korei, disse que "todo crime tem um castigo" e se o Hamas retaliar "será justificado".