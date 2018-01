Powell culpa Arafat por bloquear a paz e critica Israel O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, culpou o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, por bloquear os esforços americanos no sentido de fortalecer a polícia palestina, como meio de deter ataques terroristas contra Israel. Na culminação de seus esforços para levar o processo de paz adiante - sem resultados visíveis - Powell também criticou Arafat pelo discurso que fez no sábado, exortando o povo palestino a ?encontrar forças para aterrorizar o inimigo?. O secretário também fez algumas críticas a Israel. ?Nos opomos à destruição de casas?, disse. ?Não achamos que seja produtivo. Sabemos que Israel tem o direito de se defender, mas ao tipo de ação que vêm executando em Rafa, com a destruição de lares palestinos, nos opomos?. Tropas israelenses vêm destruindo casas de palestinos no campo de refugiados de Rafa, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, para ampliar um corredor de segurança a fim de impedir o contrabando de armas.