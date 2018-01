Powell descarta ataques contra a Síria e o Irã O secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, negou hoje que Washington planeje atacar a Síria e o Irã depois da guerra contra o Iraque. Em uma entrevista a um canal de TV alemão, Powell disse: "Nós (os EUA) não procuramos guerras". Segundo o secretário, "o presidente (George W.) Bush não está atrás de pontos (no mundo) para enviar suas forças armadas". De acordo com Powell, Bush deixou claro que existem modos diferentes de atuar em relação aos países com os quais os Estados Unidos mantêm conflitos. Na entrevista, Powell disse também que seu país quer construir no Iraque um "sistema melhor", acrescentando que a ONU terá um papel importante no pós-guerra. Sobre as relações entre Washington e Berlim, que sofreram um sério abalo devido às posições desencontradas com relação à guerra, Powell disse que "não nos esquecemos que a Alemanha é nossa amiga há meio século". "Somos amigos e continuaremos amigos". Veja o especial :