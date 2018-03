Powell dirá a Arafat que "é hora de agir" O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, dirá ao líder palestino Yasser Arafat, no encontro de amanhã, que chegou a hora de agir. "O que é importante agora não é apenas a retórica, mas ação; ação que controle esta violência e que traga esperança para as pessoas da região," disse Powell. "Esta será minha mensagem a Arafat. Veremos qual será sua reação," acrescentou. Powell se encontrou hoje com o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. As informações são da Dow Jones.