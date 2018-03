Powell discursa hoje no Conselho de Segurança da ONU O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, discursa no Conselho de Segurança da ONU sobre o Iraque nesta quarta-feira. O pronunciamento deve ocorrer a partir das 13h ou 13h30 (de Brasília). Às 13h (de Brasília), o indicado para ser o próximo secretário do Tesouro, John Snow, será sabatinado pelo Comitê de Finanças do Senado. às 17h (de Brasília), o vice-presidente do Federal Reserve, Roger Ferguson, fala sobre as consequências econômicas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 na Vanderbilt University Business School, em Nashville (Tennessee).