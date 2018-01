Powell diz que 10 norte-americanos morreram em Riad O secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, disse nesta terça-feira que dez norte-americanos morreram no atentado terrorista contra três áreas residenciais ocorrido ontem em Riad, capital da Arábia Saudita. A declaração foi feita após encontro com o embaixador dos EUA em Riad, Robert Jordan. Powell chegou hoje ao país e foi recebido pelo príncipe Saud, o ministro das Relações Exteriores do país. Saud expressou condolências pelas mortes e disse que cooperará para combater o terrorismo. Explosões precedem chegada de Powell à Arábia Saudita Embaixador diz que há 2 americanos mortos e 40 feridos em Riad Powell diz que atentados em Riad têm "marca da Al-Qaeda"