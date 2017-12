Powell diz que África é prioridade para Bush Ao iniciar uma viagem por quatro nações africanas, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, garantiu nesta quarta-feira que a África é uma prioridade para administração do presidente George W. Bush. Mas, mesmo com sua promessa de mais apoio dos Estados Unidos à evolução das democracias locais e ao combate à aids, Powell reconheceu que existem discordâncias dentro da administração com relação ao escopo da assistência das forças norte-americanas de manutenção de paz no continente. Para ele, é importante encontrar o equilíbrio correto. Powell, o primeiro negro a chefiar o Departamento de Estado norte-americano, iniciou sua viagem por Mali, uma das nações mais pobres do mundo. Ele elogiou a nação do oeste africano como "firmemente comprometida com a democracia". Powell também visitará África do Sul, Quênia e Uganda. Ele reuniu com o presidente de Mali, Akoha Omar Konare. Em seguida, visitou um centro substancialmente financiado pelos Estados Unidos onde está sendo pesquisada uma vacina para a malária.