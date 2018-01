Powell diz que cooperação de Saddam pode mantê-lo no poder À rede Al Jazira, do Qatar, o secretário de Estado americano Colin Powell disse que uma cooperação iraquiana com os inspetores da ONU poderia até evitar a queda do governo de Saddam Hussein. "Isso significaria que houve mudança na maneira de pensar de Bagdá", ponderou Powell. Suas declarações à rede de TV árabe fazem parte de uma estratégia de propaganda americana para seduzir a opinião pública árabe, um dia após o Conselho de Segurança da ONU votar a resolução 1.441, que dá uma semana ao Iraque para se desarmar ou "enfrentar as conseqüências". "Não buscamos a guerra, mas sim a paz", garantiu Powell, à rede de tevê MBC, do Kuwait. A resolução da ONU, apresentada pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha, foi aprovada por 15 votos a zero. Embora tenha sido retirada a expressão que inclui uso da força, o documento prevê o retorno imediato dos inspetores da ONU a Bagdá, num prazo de 45 dias, com acesso irrestrito aos locais considerados suspeitos - inclusive aos palácios do presidente Saddam Hussein. O Iraque é acusado pelos Estados Unidos de possuir armas de destruição em massa e desenvolver armas nucleares. Powell frisou suas intenções "pacifistas" em entrevistas a várias redes árabes de tevê. "O governo do presidente Bush tem o interesse de buscar meios para chegar à paz, para desarmar Saddam Hussein e obter o retorno da estabilidade à região", explicou ele à rede MBC antes de desejar "um bom Ramadã (mês sagrado para os muçulmanos)." Enquanto aviões americanos ainda soltavam 240 mil panfletos sobre as cidades iraquianas de Tallill, Basora e Samawah, às margens do Rio Eufrates, alertando a população sobre os "perigos de atacar" os americanos, Powell também falou à rede de tevê LBC, do Líbano. "Não estamos nos aproveitando de uma situação para atacar o povo iraquiano. Caso o Iraque coopere com os inspetores da ONU, dará um passo para solucionar o problema", advertiu. A "traição" da Síria Em Bagdá, o diário Babil - dirigido por Udai, filho mais velho de Saddam - garantiu que o governo faria o possível para tirar dos EUA qualquer possibilidade de atacar o Iraque. "Uma das maneiras é aceitar a resolução", revelou o jornal, que acusou a Síria de "traição" ao votar a favor do documento. Em resposta á acusação iraquiana, a Rádio estatal de Damasco afirmou hoje a convicção do governo de que seu voto na resolução evitaria um ataque ao Iraque. "A Síria considera necessário fazer fracassar a política dos americanos, que defendem a guerra", justificou-se a emissora. Ainda de acordo com a rádio de Damasco, a Síria "recebeu garantias do Conselho de Segurança da ONU de que sua adesão não será usada como pretexto para agredir o Iraque". O apoio sírio valeu ao presidente Basahar el Assed telefonemas de congratulações do presidente francês, Jacques Chirac, e do secretário-geral da ONU, Kofi Annan. O chanceler russo, Igor Ivanov, também parabenizou a Síria e afirmou que a resolução da ONU "abre a perspectiva de uma solução" frente ao conflito e "permitirá que a paz e a estabilidade voltem à região".