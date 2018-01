Powell diz que EUA não querem a queda do governo do Haiti Os Estados Unidos não desejam a queda do presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, e preferem que seja encontrada uma "solução democrática" para o levante contra seu governo, disse o secretário de Estado americano, Colin Powell. "A política desta administração não é uma mudança de regime" no Haiti, declarou Powell em uma audiência no Comitê de Relações Exteriores do Senado, em resposta a uma pergunta formulada pelo senador democrata Bill Nelson, representante da Flórida. "O presidente Aristide é o presidente eleito do Haiti (...) Estamos decepcionados com os resultados de seus esforços para construir uma democracia estável e funcional, mas ele é o presidente", afirmou Powell.