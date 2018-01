Powell diz que EUA têm agenda "rica" para América Latina O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, rejeitou a idéia de que as preocupações com o terrorismo dominaram a política americana em relação à América Latina. Ele disse que a administração republicana atua numa ampla gama de temas de interesse mútuo com o restante do continente americano. ?Acho que nossa agenda é rica e cheia?, disse Powell, numa entrevista para a Associated Press. Ele lembrou que os EUA vêm trabalhando num acordo comercial de âmbito hemisférico, e em acordos bilaterais com países por toda a região. O secretário disse que o presidente George W. Bush recebeu cinco presidentes da América Central na Casa Branca recentemente. Acrescentou que está trabalhando com o Congresso em formas de gerar alternativas econômicas ao plantio de drogas para os países andinos. A segurança é uma prioridade, disse Powell, após os ataques de 11 de setembro de 2001, mas a política americana para o hemisfério ?com certeza vai muito além da segurança?. O ex-ministro das Relações Exteriores do México, Jorge Castañeda, publicou recentemente um artigo na revista Foreign Affairs em que diz que os Estados Unidos substituíram uma abordagem mais ampla da América Latina por ?um foco total em assuntos de segurança?. Esse afastamento, diz ele, ?é perigoso e prejudica o progresso feito nas reformas econômicas e na democratização?.