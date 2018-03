Powell diz que EUA vão destruir opositores da paz O secretário de Estado americano, Colin Powell, disse nesta sexta-feira em uma visita ao Oriente Médio que a retomada da violência nos últimos dias aumentou a determinação de Washington em "destruir" os que estiverem impedindo o "objetivo da paz". Powell afirmou que ficou otimista com a iniciativa de Israel de libertar prisioneiros palestinos e remover assentamentos judeus clandestinos. O secretário disse também que os primeiros-ministros israelense, Ariel Sharon, e palestino, Mahmoud Abbas, devem trabalhar juntos para conter a violência e criar instituições conjuntas. Segundo a BBC, Ariel Sharon afirmou, em um discurso, que o processo de paz não terá progresso caso o terrorismo continue. Sharon declarou que não perderá nenhuma oportunidade de avanço no sentido de uma solução política para a crise envolvendo Israel e os palestinos. Ainda hoje, Powell deve se encontrar com Abbas na cidade palestina de Jericó. Os palestinos dizem que, para persuadir grupos militantes a aceitar um cessar-fogo, Israel precisa parar de tentar assassinar seus líderes. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.