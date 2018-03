Powell diz que inspeções no Iraque "não vão funcionar" O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, afirmou em entrevista ao jornal Newsday, de Nova York, que as inspeções em busca de armas de destruição em massa no Iraque "não vão funcionar". O trabalho dos inspetores da ONU deverá culminar no próximo domingo e o Conselho de Segurança da organização deve examinar seu relatório na segunda-feira. Para Powell, será inútil prorrogar o trabalho dos inspetores caso eles informem não ter encontrado nada. "O perigo é que as pessoas simplesmente permitam que o processo se arraste e que não haja uma solução. Eles (os iraquianos) tiveram bastante tempo; tiveram 12 anos. Eles vêm jogando esse mesmo jogo de esticar as coisas", disse Powell. O secretário de Estado também disse ter conversado ontem com o ministro das Relações Exteriores da França, Dominique de Villepin, que há poucos dias havia afirmado que uma guerra seria "um beco sem saída". Segundo Powell, "foi uma troca de idéias franca, honesta e direta. Nós vamos ter mais conversas com os franceses. Mas deixemos que eles expressem sua posição. Nossa posição é a de que Saddam precisa ser desarmado. Ele pode fazer isso pacificamente ou deixar o poder, permitindo que alguém mais faça isso", declarou Powell.