Powell diz que ONU deve assumir Afeganistão pós-Taleban O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, disse que o encontro do embaixador norte-americano nas Nações Unidas com o enviado do Iraque foi útil para lembrar ao país para que não tire vantagem da atual situação. Powell disse que o Iraque não tomou ações precipitadas desde os ataques nos EUA de 11 de setembro e que o embaixador do Iraque "entendeu" a mensagem dos EUA. Powell previu ainda que as Nações Unidas talvez tenham de assumir o Afeganistão "pós-Taleban" e que os EUA não permitirão instabilidades semelhantes às que levaram o Taleban ao poder após o fim da ocupação soviética. Questionado sobre as considerações do primeiro-ministro de Israel sobre a posição de Washington, Powell disse que os EUA sempre apoiarão Israel e sua segurança. Leia o especial