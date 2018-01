Powell diz que opções sobre o Irã "estão na mesa" O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, disse que os EUA estão usando a diplomacia na tentativa de deter "o movimento do Irã na direção de ter uma arma nuclear". Segundo ele, uma resolução aprovada recentemente pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) deixou claro que o Irã precisa apaziguar as preocupações sobre seu programa nuclear. Caso o país não faça isso até novembro, "haverá todas as razões para levar o assunto ao Conselho de Segurança da ONU". O secretário de Estado disse ainda que se reuniu ontem com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Silvan Shalom, para discutir o que a União Européia e a AIEA estão fazendo sobre a questão iraniana. "Eu não estou ciente de nenhum plano para atacar o Irã. Todos os países têm todas as opções disponíveis. Todas as opções estão na mesa", acrescentou.