Powell diz que pressão política sobre Coréia continua O secretário de Estado norte-americano, Collin Powell, disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos continuarão a pressionar por uma solução política para a questão nuclear da Coréia do Norte. "Isto não mudará nossa estratégia", afirmou Powell, referindo-se à última ameaça norte-coreana de ampliar seu potencial nuclear. "Isto não significa que estamos a caminho da guerra. Nós não estamos. O presidente (George W. Bush) continua acreditando que há chance para uma solução diplomática, uma solução política, mas é uma solução que deve surgir de um fórum multilateral", disse Powell em entrevista coletiva no Chile, onde participa da assembléia geral da OEA. "Não podemos permitir que a Coréia do Norte nos dite a quem eles vão falar sobre esta questão porque há muitas nações envolvidas. Todas elas devem falar sobre tal questão e é por isso que vamos continuar pressionando por um fórum multilateral", acrescentou. A Coréia do Norte disse nesta segunda-feira que desenvolverá armas nucleares se os EUA não abandonarem sua posição hostil. A "dissuasão nuclear" poderá levar Pyongyang a reduzir os gastos com suas forças militares convencionais e usar o dinheiro para fortalecer sua economia, informou a agência norte-coreana KCNAM.