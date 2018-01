Powell diz que Saddam talvez não tivesse armas proibidas O secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, reconheceu a possibilidade de que o Iraque não tivesse armas de destruição em massa antes do início da invasão do país. A suposta existência dessas armas foram o pretexto poara o início da guerra, mesmo sem o aval da ONU. Powell admitiu que, como as armas não foram encontradas até agora, é possível que o governo de Sddam Hussein realmente não as tivesse. Mas ele defendeu a atuação americana, dizendo que ela foi baseada nas ?melhores informações? disponíveis na época.