Powell diz que sauditas ainda devem explicações sobre terror O secretário de Estado Colin Powell disse que a Arábia Saudita tem sido ?especialmente agressiva? ao responder a questões apresentadas pelos EUA sobre terrorismo. Os sauditas estão encontrando esconderijos de armas e munições que eram destinadas a promover ataques terroristas na Arábia Saudita e em outros países, disse Powell à rádio Sawa, uma rede financiada pelos EUA, em uma entrevista divulgada para o mundo árabe. Mas, acrescentou Powell, ?há sempre mais coisas que todos nós podemos fazer. E quando encontramos áreas em que acreditamos que os sauditas podem fazer mais, nós as colocamos sob sua atenção?. Especificamente, Powell disse que ?ainda temos questões que dizem respeito a financiamentos, e sobre como o dinheiro vai para instituições de caridade?. Washington acusa tais organizações de caridade de terem vínculos com terroristas islâmicos. Powell acrescentou, no entanto, que o governo Bush tem tido ?boas conversas com nossos amigos sauditas sobre isso? e que teve uma boa conversação com o chanceler saudita, príncipe Saud al-FAisal, durante sua visita a Washington na semana passada.