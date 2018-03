Powell diz que vai se reunir com Arafat Estado americano, Colin Powell, disse hoje que vai se reunir com o líder palestino Yasser Arafat no fim da semana. Ele também elogiou o começo de uma retirada israelense de áreas palestinas ocupadas. Ele disse esperar que seja "o início do fim" da escalada de violência na região. Powell irá antecipar sua chegada a Jerusalém para o final de quinta-feira, informou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Richard Boucher.