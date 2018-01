Powell e Annan pedem doações para reerguer a Libéria O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, prometeu US$ 200 milhões para dar início à reconstrução da Libéria, país da África que emerge de 14 anos de guerra civil. Ele pediu à comunidade internacional que também forneça ajuda para que os liberianos possam aproveitar sua ?última e melhor chance de paz?. Referindo-se aos Estados Unidos como ?o melhor e mais antigo amigo da Libéria? - a nação foi fundada por negros emigrados dos EUA - Powell disse a uma conferência de doadores de alto nível que Washington apoiará esforços internacionais para ?construir um futuro de esperança? na Libéria. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, anriu a sessão com um pedido de doações no montante de US$ 500 milhões para a reconsrução da Libéria e um mínimo de US$ 100 milhões para as necessidades mais urgentes do país.