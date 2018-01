Powell e Rice se reunirão com árabes e palestinos Em uma tentativa de desfazer o impasse nas negociações de paz para o Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, enviará sua conselheira de segurança nacional, Condoleezza Rice, a Berlim para que se reúna com o primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ahmed Korei, e seu secretário de Estado, Colin Powell, à Jordânia para conversar com ministros árabes e palestinos. A reunião entre Rice e Korei ocorrerá em 17 de maio e representa uma espécie de teste do governo americano para os poderes e habilidades do primeiro-ministro palestino para retomar negociações de paz entre a ANP e o Estado judeu e conter atentados suicidas promovidos por militantes. Essa função é normalmente designada a Powell, mas o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, disse que tanto o chanceler e quanto a conselheira de segurança nacional trabalharam na elaboração da agenda do encontro. Boucher anunciou que Powell visitará Amã nos dias 15 e 16 de maio para conversar sobre a retomada do processo de paz no Oriente Médio, sobre a situação no Iraque e sobre os esforços para que os governos árabes sejam reformados.