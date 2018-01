Powell elogia acordo de paz em Najaf O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, elogiou o acordo de paz que pôs fim aos combates na cidade sagrada de Najaf, no Iraque, e afirmou que a presença de tropas americanas no local ajudou a viabilizar a solução do impasse. Falando numa entrevista de rádio, Powell afirmou que o acordo já trouxe progressos e demonstra o bom estado da cooperação entre as forças dos EUA e as tropas iraquianas no confronto contra o líder rebelde xiita Muqtada al-Sadr. Os comentários de Powell se mostram mais otimistas que a reação inicial do governo americano. O acordo foi possível graças, em grande parte, à intervenção do principal líder religioso xiita do Iraque, o grão-aiatolá Ali al-Sistani.