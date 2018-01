Powell elogia "sucesso" da coalizão O avanço das forças militares da coalizão anglo-americana até os arredores de Bagdá é um ?sucesso? que levará à vitória, disse o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell. ?Muito foi conseguido?, disse, durante uma visita curta a Belgrado. ?As forças da coalizão chegaram aos arredores de Bagdá e estão enfrentando as unidades principais da Guarda Republicana?. Forças lideradas pelos Estados Unidos chegaram a 50 km da capital iraquiana, informa o Comando Central americano, no Catar. ?Acho que está é uma campanha bem-sucedida e que o sucesso aparecerá na hora certa, quando o Exército iraquiano for derrotado em batalha?, disse Powell. Ele reivindicou uma supremacia militar geral para as forças da coalizão, até o momento. ?Pressão vem sendo aplicada contra as unidades iraquianas em todo o país?, disse. ?Garantimos os campos de petróleo no sul. Eles não poderão destruí-los, e agora estão nas mãos da coalizão?, disse. ?Demos início ao fluxo de ajuda humanitária na parte meridional do país. Estabilizamos a situação no norte?. ?Muito foi conseguido em duas semanas?, afirmou Powell. ?A campanha seguirá até o fim?. Ele disse que não poderia prever a duração total da guerra, ?mas posso garantir que nossa intenção é que (o fim) seja o quanto antes, para que possamos permitir que o povo iraquiano forme um novo governo - o governo que é democrático, o governo que representa todo o povo do Iraque?. Veja o especial :