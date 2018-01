Powell encontra ministro do Exterior da Rússia Os Estados Unidos e a Rússia estão mais perto de reduzir seus respectivos depósitos de armas nucleares e se preparam para se defender contra um ataque de mísseis, afirmou hoje a conselheira em assuntos de segurança nacional do presidente dos EUA, George W. Bush. "Acreditamos que nos entendemos melhor e que estamos fazendo progressos", afirmou Condolezza Rice, enquanto o secretário de Estado, Colin Powell, mantinha conversações no Departamento de Estado com o ministro do Exterior da Rússia, Igor Ivanov. Um funcionário norte-americano do alto escalão disse que eles estavam negociando reduzir o número de ogivas em cerca de dois terços, a fim de diminuir as preocupações da Rússia em relação aos testes norte-americanos de defesa com mísseis, proibidos por um tratado de 1972. O objetivo é, pelo menos, obter um esboço de acordo antes da reunião que deve acontecer, dentro de duas semanas, entre o presidente Bush e seu colega russo, Vladimir Putin.