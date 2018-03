Powell exige que Israel saia de territórios palestinos O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, exigiu "uma declaração de Israel de que estão começando a se retirar" de territórios dos palestinos e que "se retirem agora". Powell fez a declaração depois de uma reunião em Agadir, no Marrocos, com o Rei Mohammed VI. Ele disse também que pediu ao rei que aconselhasse Yasser Arafat a cessar a violência contra os israelenses. Powell acrescentou que pretende ver o líder palestino no final desta semana. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse ao Parlamento que a ofensiva de Israel na Cisjordânia continuará, apesar dos pedidos dos EUA para uma retirada imediata de suas tropas.