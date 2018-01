Powell faz breve visita-surpresa ao Afeganistão O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, fez hoje uma breve visita-surpresa ao Afeganistão, onde disse que os esforços no combate ao "terrorismo" colocaram a Al-Qaeda "na defensiva". Na segunda parte de uma viagem pelo sul da Ásia e pelo Oriente Médio, Powell reuniu-se com o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai. O chanceler americano chegou ao Afeganistão proveniente da Índia e deverá viajar ao Paquistão ainda nesta quarta-feira. A visita ao Paquistão ocorrerá um dia depois de as forças locais de segurança terem participado de sua mais sangrenta operação de combate ao terrorismo perto da fronteira com o Afeganistão. Pelo menos 39 pessoas morreram nos combates. Em um artigo publicado hoje pelo jornal paquistanês The News, editado em inglês, Powell festejou a aliança entre Washington e Islamabad como "crucial para proteger nossos países e o mundo do terrorismo". Ainda segundo ele, "nossos esforços colocaram a Al-Qaeda na defensiva e nós levaremos a luta até eles até que Osama bin Laden e seus simpatizantes sejam levados à justiça e suas redes, destruídas". Em Cabul, o secretário americano de Estado elogiou a sangrenta ofensiva paquistanesa promovida ontem contra a província de Warizistão do Sul, na fronteira entre Paquistão e Afeganistão. Acredita-se que a região fronteiriça venha servindo de esconderijo para militantes da Al-Qaeda e do Taleban. Dos 39 mortos no confronto, 24 eram suspeitos engajados no tiroteio e 15 eram soldados paramilitares De acordo com Powell, os Estados Unidos fizeram tudo a seu alcance para encorajar o general Pervez Musharraf, presidente do Paquistão, "a ser mais ativo contra suspeitos de terrorismo". Durante entrevista coletiva concedida ao lado de Karzai, Powell disse que houve progresso no Afeganistão sob o governo de Karzai. "Sem você, eu não sei onde estaríamos", comentou perante a imprensa. Ao desembarcar no Afeganistão, Powell visitou uma escola feminina onde mulheres registravam-se para votar nas eleições afegãs, previstas para junho - apesar de Karzai ter dito hoje que o pleito poderia ser adiado para agosto. Em breves declarações, Powell manifestou-se "impressionado" com o progresso no registro dos eleitores e afirmou que as mulheres americanas estão comprometidas com o futuro do Afeganistão. Entretanto, até o momento, apenas 1,5 milhão dos 10,5 milhões de afegãos aptos a votar registraram-se na justiça eleitoral devido a problemas logísticos e de segurança. O principal empecilho está no interior do país, onde o governo central exerce pouca ou nenhuma influência. A Organização das Nações Unidas (ONU) tem planos de emitir 8 milhões de títulos eleitorais durante uma campanha nacional prevista para maio. "Se as Nações Unidas conseguirem fazer tudo a tempo, o Afeganistão poderá ter eleições em junho, julho ou agosto, dependendo do estágio dos preparativos", disse Karzai a jornalistas depois da reunião com Powell. Acredita-se que a votação resultará em mais um mandato de cinco anos para Karzai, o preferido dos Estados Unidos para evitar que o caos retorne ao Afeganistão. Durante sua breve visita, Powell comentou ainda que o governo americano planeja adicionar US$ 1 bilhão à assistência financeira concedida ao Afeganistão no atual ano fiscal, que termina em 30 de setembro. Os EUA já prometeram US$ 1,2 bilhão em ajuda a Cabul este ano. Enquanto isso, uma mina terrestre explodiu em uma estrada no leste do Afeganistão, danificando um caminhão de propriedade de uma empresa afegã contratada para entregar comida a uma base militar americana na região, informou um funcionário do governo da província de Kunar. Não há informações oficiais sobre feridos na explosão ocorrida ontem no leste de Kunar, mas uma testemunha disse que o motorista do caminhão e um outro homem ficaram feridos. Nenhum grupo assumiu a autoria da explosão, mas autoridades locais acreditam que rebeldes ligados ao Taleban ou à Al-Qaeda tenham plantado a mina. A mina explodiu nos arredores de Dago, uma aldeia situada a cerca de dez quilômetros de Asadabad, capital de Kunar. A explosão destruiu parte do caminhão, que estava carregado de comida e outros suprimentos enviados à base militar de Nangalam, ocupada pelo Exército dos EUA. Em outro desdobramento, soldados americanos encontraram mais de cem foguetes em Ganjgal, numa área de mata fechada perto da fronteira de Kunar com o Paquistão. Os foguetes estavam em uma ampla cova. Não se sabe ao certo quando foi feita a apreensão.