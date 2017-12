Powell faz elogio inusitado a Fidel O distanciamento de quatro décadas entre EUA e Cuba diminuiu um pouco nesta quinta-feira, quando o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, fez uma espécie de elogio ao presidente cubano Fidel Castro. "Ele fez algumas coisas boas para seu povo", disse Powell referindo-se a Fidel - que governa Cuba desde 1959, após o triunfo da revolução por ele liderada no país. "Ele já não é a ameaça que foi", disse Powell durante uma reunião do Subcomitê de Dotações da Câmara de Representantes ao ser interpelado pelo deputado democrata José Serrano, de Nova York. Serrano qualificou de injustificado o isolamento diplomático imposto por Washington à ilha. Os EUA romperam relações diplomáticas com Cuba em 1961. Em um governo após o outro, tanto democratas como republicanos, incluindo o presidente George W. Bush, buscaram isolar Cuba econômica e politicamente. Fidel, no entanto, conseguiu sobreviver a esse isolamento, mantendo-se por décadas no poder, com o apoio financeiro da União Soviética e mesmo depois do desaparecimento desta. "Tal política não tem sentido", disse Serrano a Powell. "Trata-se de um país que não nos causou nenhum dano", acrescentou Serrano. "Por que a China sim e Cuba não?" Os EUA têm relações diplomáticas com a China e o Vietnã, teve relações com a União Soviétcia e negociou com a Coréia do Norte, lembrou Serrano. Em lugar de tentar guiar Cuba para a democracia e uma melhor economia, Washington se recusa a tratar com Fidel, afirmou Serrano em seguida. Sob o governo de Fidel Castro, Cuba exporta médicos, não revolução, acrescentou. O deputado por Nova York sugeriu que a política americana talvez seja guiada pelos sentimentos dominantes no condado de Dade, na Flórida - núcleo de centenas de milhares de exilados cubanos, ferozes opositores do atual regime de Havana. Powell respondeu que tanto na China, como na Rússia e no Vietnã, "pode-se ver líderes sujeitos às mudanças do mundo"; em Cuba, no entanto, Fidel é um líder preso ao passado, que "não mudou de forma alguma seus pontos de vista".