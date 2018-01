Powell impõe condições para ir à conferência contra o racismo O secretário de Estado Colin Powell condicionou sua participação na conferência da ONU contra o racismo, à retirada de um documento de expressões como de anti-sionismo, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher. "Nosso participação dependerá de como progridam algumas coisas", disse Boucher. "Estamos preocupados sobre algumas questões que estão sendo levantadas na parte preparatória da conferência". Na semana passada, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, afirmou que os Estados Unidos também se opunham a exigências de que países que se beneficiaram no passado da escravidão e colonialismo pagassem agora compensações. Fleischer disse hoje que o presidente George W. Bush se opõe ao pagamento de compensação a negros por causa da escravidão. "Os Estados Unidos pretendem ir à conferência", afirmou Fleischer. "A única coisa que pode impedir os Estados Unidos de irem é o evento de esta conferência e seus organizadores equipararem sionismo ao racismo na agenda da conferência ou se eles olharem para trás nas complicadas questões de reparação e escravidão". Em Genebra, onde negociadores trabalham no documento anti-racismo, o embaixador israelense Yaakov Levy disse que não houve progresso na remoção de frases anti-sionistas. O subsecretário de Estado Lorne Craner chefiará a delegação dos EUA que irá a Genebra no final da semana "para trabalhar duro" nas negociações, adiantou Boucher. A Conferência Mundial contra o Racismo começa dia 31 de agosto em Durban, África do Sul.