Powell inicia giro pelo Oriente Médio O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, chegou este domingo ao aeroporto Ben Gurion de Tel-Aviv, Israel, onde se reunirá nesta segunda-feira, em Jerusalém, com o premier Ariel Sharon e com o ministro das Relações Exteriores, Silvan Shalom. Depois, em Jericó, Cisjordânia, se reunirá com as autoridades palestinas de transição, o chefe da Organização pela Libertação da Palestina (OLP), Mahmoud Abbas, o premier palestino, Ahmed Qureia, e o presidente interino da ANP, Rawhi Fattuh. Ainda na segunda-feira, viaja para Sharm el Sheik, no Sinai egípcio, para participar da conferência internacional sobre o Iraque. Esta será a última viagem de Powell como secretário de Estado. No seu lugar o presidente George W. Bush, designou a atual conselheira de segurança Condoleezza Rice, que se recupera bem de uma pequena cirurgia.