Powell inicia nova rodada de negociações com Sharon O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, iniciou sua terceira rodada de conversações com o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. "Devo ter uma boa conversa com o primeiro-ministro", afirmou, quando questionado sobre os progressos obtidos na direção de um acordo de cessar-fogo. Powell disse também que pretende ver o líder palestino Yasser Arafat pela segunda vez amanhã em Ramallah. Mais cedo, Powell havia disse que retornará aos EUA após parada na quarta-feira no Cairo, no Egito, onde pretende se reunir com o presidente egípcio Hosni Mubarak. Próximo ao fim de sua missão de paz, Powell quer uma perspectiva positiva como trunfo. Mas Sharon insiste em manter o exército israelense em Ramallah indefinidamente e Arafat recusa-se a comprometer-se a encerrar a violência sem a retirada de Israel da Cisjordânia. Powell disse que sua prioridade é assegurar o cessar-fogo e restabelecer as conversações para segurança, embora também desejasse que ambos os lados voltassem a negociar questões políticas como fronteiras, o destino de Jerusalém, a questão dos refugiados palestinos e a criação do Estado palestino. As informações são da Dow Jones.