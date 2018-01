Powell na homenagens às vítimas dos atentados em Madri O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, participará, na quarta-feira, em Madri, das cerimônias para lembrar as 202 vítimas dos atentados contra o sistema de trens em 11 de março. Durante sua visita à capital espanhola, Powell deverá também se reunir com membros do novo governo espanhol. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, o secretário conversou por telefone durante o final de semana com Miguel Angel Moratinos, que é esperado para ocupar o cargo de chanceler espanhol no governo socialista.