Powell não acredita que Saddam esteja por trás de ataques O secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, afastou neste sábado as afirmações do jornal The New York Times, segundo as quais o ex-ditador iraquiano Saddam Hussein teria um papel-chave na coordenação e execução dos ataques aos soldados e atentados a bomba. "Apesar das informações da imprensa, não há nenhuma evidência de que ele (Saddam) esteja manejando todas as cordas de tais incidentes em Bagdá e outras partes do país", disse. "Saddam tem de se ocupar o tempo todo e gastar grande energia para escalar dos soldados americanos empenhados em sua captura", argumentou. O secretário de Estado americano manifestou dúvidas também sobre outra versão da mídia, segundo a qual os ataques estariam sendo arquitetados e comandados por Izzat Ibrahim al-Douri, lugar-tenente do ex-ditador iraquiano. "Não existe nenhum indício para sustentar isso", concluiu.