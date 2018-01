Powell não participará de convenção republicana O secretário de Estado americano, Colin Powell, popular entre os republicanos moderados e os eleitores independentes, não comparecerá à Convenção do Partido Republicano no dia 30 em Nova York, que nomeará o presidente George W. Bush para disputar um segundo mandato, disse um porta-voz do Departamento de Estado, Adam Ereli. Na semana passada, Powell disse numa convenção de jornalistas negros que ele, secretário, não era obrigado a tomar parte em "debate paroquial". Com a disputa acirrada entre Bush e o candidato democrata John Kerry, a influência que Powell tem sobre republicanos e democratas favoráveis a um tratamento mais cauteloso dos problemas mundiais poderia trazer frutos, ou votos, para o presidente. Apesar de suas diferenças com Bush e seus assessores conservadores, Powell defendeu a política externa do presidente em entrevistas e discursos. Powell era visto por muitos como um possível candidato à Casa Branca antes de se unir à administração Bush. Analistas especulam que a decisão de não comparecer à convenção republicana pode ser um indício de que ele perdeu a batalha contra os neoconservadores do Pentágono e não se vê presente num hipotético segundo mandato de Bush.