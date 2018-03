Powell nega manipulação de informações sobre armas no Iraque A Casa Branca não manipulou informações do serviço secreto americano para exagerar a ameaça das armas de destruição em massa supostamente mantidas pelo regime de Saddam Hussein para justificar a invasão do Iraque, garantiram hoje funcionários do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Colin Powell, e a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, alegam que o Iraque processou as armas antes da guerra e "provas" deverão surgir em breve. ?Os iraquianos tiveram armas durante toda a sua história. Eles tiveram armas químicas. Eles tinham conhecimento sobre armas biológicas e nunca prestaram contas sobre o que tinham ou o que podiam fazer ou deixar de fazer com elas", disse Powell em entrevista à rede de tevê Fox. Powell afirmou que documentos e interrogatórios com iraquianos envolvidos nos programas de armas levariam à descoberta de evidências. "Penso que todos os documentos que agora estão surgindo e as pessoas que estão sendo entrevistadas nos dirão mais sobre o que estava escondido e onde estava escondido", acredita.