Powell negocia participação turca na reconstrução do Iraque O ministro do Exterior, Abdulah Gul, afirmou hoje que a Turquia participará da reconstrução do Iraque. A afirmação foi feita em uma entrevista coletiva com a presença do secretário de Estado norte-americano, Colin Powell. Segundo Gul, a participação turca na reconstrução do Iraque foi acordada entre Washigton e Ancara. Gul explicou que os desentendimentos entre turcos e americanos desapareceram durante a visita de Powell a Ancara. No entanto, Powell disse que no momento ?não há nenhuma necessidade da presença das tropas turca no norte do Iraque?. "A situação na região está sob controle", garantiu Powell. Powell, na reunião que manteve com líderes do governo turco em Ancara, fez uma série de pedidos especiais, como a passagem de veículos americanos por território turco para fins humanitários o transporte de militares feridos. O secretário norte-americano deverá seguir ainda hoje a Bruxelas, onde participará do Conselho do Atlantico e de uma reunião com representantes dos 15 membros da União Européia.