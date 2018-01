Powell: ONU prepara nova resolução sobre o Iraque Os EUA e as Nações Unidas estão trabalhando no esboço de uma resolução "que poderá pedir aos países-membros que façam mais" no Iraque, disse o secretário do Estado dos EUA, Colin Powell, após encontro com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. A declaração foi feita após encontro do Conselho. Já a ONU anunciou que retirará de Bagdá um terço de seus funcionários que ali trabalham. Powell disse que as discussões sobre o esboço no Conselho de Segurança podem incluir "questões relacionadas ao papel que as Nações Unidas devem desempenhar" no Iraque. A resolução será elaborada de maneira a encorajar mais países a enviar tropas para ajudar a proporcionar segurança no Iraque, disse uma autoridade em Washington. Ontem os EUA declararam que não enviarão mais soldados ao Iraque. No entanto, Powell deixou claro que o comando das operações de paz deve permanecer com os EUA. Segundo o secretário de Estado, os EUA, a ONU e a coalizão estão comprometidos em permanecer no Iraque. "Temos dito desejar que a ONU desempenhe papel vital no Iraque?, disse Powell. Acrescentou, no entanto que ?a questão de ceder a autoridade não é um assunto a ser tratado hoje". Powell disse haver 22 mil soldados no Iraque de 30 países, enquanto outros cinco países estão em processo de enviar mais soldados. Conversações estariam sendo mantidas com outros 14 países. Ao mesmo tempo, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, afirmou que as Nações Unidas não pretendem enviar forças de paz ao Iraque. Mais cedo hoje, as Nações Unidas informaram que irão retirar um terço dos 300 funcionários que atuam no Iraque, os quais serão encaminhados para a Jordânia e Chipre.