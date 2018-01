Powell ouve nova proposta de paz para o Oriente Médio O secretário de Estado dos EUA deu novo sinal de encorajamento para os grupos que discutem saídas alternativas para a crise árabe-israelense ao se reunir com defensores da retirada total de Israel da Cisjordânia e de Gaza. A reunião, com o almirante israelense Ami Ayalon e o intelectual palestino Sari Nusseibeh se segue a um encontro, semana passada, com os autores de um tratado de paz alternativo, duramente criticado por Israel. O secretário de Estado disse que continuará aberto a sugestões para quebrar o impasse entre israelenses e palestinos. Nesta sexta-feira, Powell deve se reunir com o chanceler israelense Silvan Shalom, que se ofereceu para trabalhar com a Autoridade Nacional Palestina (ANP) para promover segurança e reformas econômicas. Numa reunião em Roma com países europeus que ajudam a financiar a ANP, o representante do governo americano David Satterfield disse que o governo de Israel ?tem feito muito pouco, durante muito tempo, para traduzir em realidade suas promessas de ajudar as reformas palestinas?.