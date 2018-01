Powell passa bem após cirurgia de próstata O secretário de Estado americano, Colin Powell, de 66 anos, submeteu-se a uma cirurgia para a retirada de um câncer localizado na próstata. "Tudo correu muito bem e os médicos não prevêem nenhuma complicação", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher. "O secretário Powell deve recuperar-se completamente." A cirurgia durou duas horas e estava programada havia alguns meses, logo depois de o câncer ter sido diagnosticado durante exames de rotina. Apesar de a operação ter sido qualificada como bem-sucedida, Powell não deve deixar o hospital antes do fim da semana e terá de reduzir sua agenda até que esteja totalmente recuperado. Os médicos do Centro Médico do Exército Walter Reed, segundo Boucher, informaram que Powell poderá retomar plenamente suas atividades já no começo do ano que vem. Outra porta-voz do Departamento, Brenda Greenberg, disse que o presidente George W. Bush tinha sido informado da cirurgia de Powell duas semanas atrás. "O secretário está bem. Isso (o câncer) foi detectado com muita antecipação e a cirurgia já estava programada há algum tempo. Não se trata de um procedimento de emergência", disse Brenda. "Se houver alguma mudança significativa nesse quadro, nós informaremos."