Powell pede a palestinos que apóiem seu primeiro-ministro O secretário de Estado americano, Colin Powell, disse nesta segunda-feira que os palestinos devem ?investir seu futuro? no governo do primeiro-ministro Mahmoud Abbas e repudiar os grupos terroristas. ?Queremos que os terroristas sejam desarmados e o primeiro-ministro Abbas admite que não pode ser o premiê de um Estado palestino baseado nos princípios democráticos? se os grupos terroristas mantiverem sua interfência no processo de paz, disse. Durante uma entrevista para a cadeia de televisão CBS, Powell disse que ele e a assessora de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, visitaram a região nas últimas duas semanas e que o presidente George W. Bush trabalhará junto aos palestinos e israelenses na implementação do plano de paz apoiado por Washington. ?Não espero que as forças americanas vão (para lá) como uma espécie de força de paz?, disse. Indicou, no entanto, que (as forças de paz) não necessariamente são constituídas por militares. Mas podemos ajudar ambas as partes. Podemos ajudar, ser vigilantes, avaliar o que está ocorrendo, mas não vejo (ali) um papel para as forças armadas dos EUA?. No Oriente Médio, os postos de controle das rodovias foram desmantelados e o trânsito na Faixa de Gaza fluiu normalmente nesta segunda-feira, em uma mostra de que as tensões baixaram. Não obstante, um motorista a serviço de Israel foi morto a tiros pelos palestinos.