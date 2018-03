Powell pede que árabes contenham violência palestina O secretário de Estado Colin Powell pediu aos países árabes, particularmente à Síria, para ajudar a conter o terrorismo no Oriente Médio. A Síria faz parte de uma lista do Departamento de Estado, de países que patrocinam o terrorismo, e o porta-voz Richard Boucher destacou que o Hamas e outros grupos palestinos têm escritórios em Damasco. Também hoje, Powell fez pedidos semelhantes aos ministros do Exterior do Egito, Jordânia e Arábia Saudita. Em todas as conversas, sua mensagem foi no sentido de "parar a violência, parar os grupos violentos", relatou Boucher. "Penso que tenha ficado claro o que queremos", frisou Powell nesta sexta-feira. "O Hamas tem de parar. A Jihad Islâmica palestina, as Brigadas Al Aqsa, todos têm de parar". "Temos de continuar avançando e reduzir o terror", acrescentou. Segundo Powell, "todos nós estamos ansiosos por ver contenção" por parte de Israel. Mas, "entendemos que é importante reduzir o terror", pois então "a resposta ao terror não mais será necessária".