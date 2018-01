Powell pede que Sharon assuma compromisso pela paz O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, pediu ao primeiro-ministro israelense Ariel Sharon e aos palestinos que cheguem a um compromisso para facilitar a implementação do roteiro de paz para o Oriente Médio. Powell adimitiu nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva, que a situação no Oriente Médio ?é difícil?. O secretário disse esperar que Sharon assuma um compromisso na reunião de sábado com o premier palestino, Mahmoud Abbas, e em 20 de maio como presidente americano George W. Bush. ?Chegamos na hora em que ambas as partem precisam assumir compromissos para seguir a diante?, disse Powell. O secretário chegou nesta quinta-feira a Bulgária para agradecer o apoio desse país a guerra no Iraque. Hoje o presidente palestino Yasser Arafat disse que a paz entre israelenses e palestinos não será alcançada se o governo de Israel não se retirar dos territórios ocupados desde 1967. Arafat fez essa declaração no discurso pela ocasião do 55° aniversário da Nakba (catástrofe), que para os palestinos coincide com a criação do Estado israelense em 1948.