Powell planeja reunião para tentar salvar plano de paz O secretário de Estado Colin Powell planeja reunir-se na Jordânia com líderes da Rússia, União Européia e Nações Unidas numa tentativa de salvar o roteiro para a paz entre Israel e os palestinos. O encontro será realizado ao final de uma viagem que Powell fará, na semana que vem, ao Camboja, para uma conferência asiática, e a Bangladesh, anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher. A reunião será provavelmente na capital, Amã. Enquanto isso, Powell telefonou para os ministros do Exterior de Israel, Silvan Shalom; do Egito, Ahmed Maher; da Arábia Saudita, Saud al-Faiçal; e da Jordânia, Marwan Muasher, pedindo ajuda para conter a escalada da violência na região, disse Boucher. Powell já planejava desembarcar na Jordânia, vindo de Bangladesh, em 19 de junho, para participar do Fórum Econômico Mundial, ao lado do representante comercial dos EUA, Robert Zoellick. Foi na Jordânia, na semana passada, que o presidente George W. Bush reuniu-se com os primeiros-ministros israelense, Ariel Sharon, e palestino, Mahmoud Abbas, para lançar o plano de paz preparado em conjunto pelos Estados Unidos, Nações Unidas, União Européia e Rússia, o chamado Quarteto. Powell deve se encontrar na Jordânia com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, o chanceler russo, Igor Ivanov, e autoridades da União Européia.