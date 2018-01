Powell prepara-se para primeira visita ao Iraque Após concluir as discussões com membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre as profundas diferenças causadas pelo plano dos Estados Unidos no Iraque, o secretário de Estado americano, Colin Powell, viajará a Bagdá para analisar em primeira mão a situação do país, anunciou o Departamento de Estado. Powell já condenou como "pouco realista" a proposta francesa de que a administração dos EUA no Iraque entregue o controle do país ao governo provisório iraquiano dentro de um mês. "Temos investido demais para considerar uma proposta do tipo", disse. Será a primeira visita de Powell ao Iraque. Ele vai se reunir com iraquianos e membros da Autoridade Provisória da Coalizão, liderada pelos Estados Unidos, a fim de "observar em primeira mão os progressos feitos pela comunidade internacional e pelo povo iraquiano com o objetivo de reconstruir seu país e sua sociedade".