Powell prevê para logo acordo com a ONU sobre futuro do Iraque Os Estados Unidos estão muito próximos de um acordo com a ONU sobre o estabelecimento de diretrizes concretas para o futuro do Iraque, informou hoje o secretário de Estado americano, Colin Powell. Ele disse esperar que questões ainda pendentes possam ser revolvidas em breve. Os comentários dele foram feitos depois que o presidente George W. Bush confidenciou em sua visita à Itália que haverá em breve um entendimento sobre um novo projeto de resolução. Mas a Rússia advertiu que o novo texto ainda precisa "ganhar sinal verde" de vários países membros do Conselho de Segurança da ONU. O novo texto estabelecerá as linhas gerais da transferência do poder no Iraque ao novo governo iraquiano. França e Rússia ? países que têm poder de veto no Conselho de Segurança ? exigiram as alterações. Powell disse esperar que o caminho fique totalmente aberto para um consenso depois que o primeiro-ministro iraquiano, Iyad Allawi, enviar carta ao Conselho de Segurança com sugestões sobre como as operações militares no Iraque podem conviver com o novo cenário político daquele país. "Isso será fundamental para a finalização do acordo", insistiu o secretário de Estado americano, que está na capital francesa, onde o presidente Bush se encontrou com Jacques Chirac. Em Moscou, o vice-ministro de Relações Exteriores russo, Yuri Fedotov, disse que a Rússia vê com reservas o dispositivo da nova redação da resolução que confere direitos aos novos dirigentes iraquianos pedir a retirada das tropas de ocupação anglo-americanas. "Mas o documento ainda é objeto de discussão e deve sofrer uma revisão que leve em conta as preocupações da Rússia", acrescentou. No palco da guerra, uma bomba caseira explodiu hoje num bairro da zona leste da capital iraquiana, matando um soldado americano e ferindo outros três. As vítimas foram retiradas do local por um helicóptero de combate. Na região do aeroporto, controlado pelos americanos, três pessoas morreram durante ataque rebelde com armas automáticas. A identidade delas não foi revelada. Em Mossul, no norte do Iraque, desconhecidos assassinaram a tiros um irmão do rico comerciante Nawaf Al Zidam que apontou para os americanos onde estavam os filhos do ex-ditador Saddam Hussein, Uday e Qusai. Ambos foram cercados e mortos.