Powell promete ajuda aos museus iraquianos O secretário de Estado americano, Colin Powell, prometeu que os Estados Unidos vão ajudar a proteger as relíquias iraquianas e colaborar com a recuperação do Museu Nacional do Iraque, que foi alvo de saques na semana passada. "Os EUA trabalharão com pessoas e organizações não só para resguardar os locais, mas também para restaurar o que foi danificado", afirmou. Powell disse que entrou em contato com a Unesco, organização das Nações Unidas para Cultura, Ciência e Educação, e também com Georgeos Papandreu, ministro de Relações Exteriores da Grécia, país que atualmente preside a União Européia (UE) e que tem experiência em preservação e restauração de antiguidades. Depois dos saques ocorridos na última semana, a Unesco exigiu que uma tropa policial fosse enviada ao Iraque para proteger os bens culturais do país. O vice-diretor da organização, Mounir Bouchenaki, defendeu a idéia de que a tropa fosse financiada pela comunidade internacional. Segundo Powell, os EUA "estão conscientes de suas responsabilidades" e terão o "maior respeito pelas relíquias em geral e pelo museu de Bagdá em particular", que ele classificou de "um dos mais importantes do mundo". Para discutir maneiras de resgatar a herança cultural iraquiana, alguns dos principais arqueólogos do mundo se reunirão em Paris na quinta-feira. Devem participar os chefes das missões arqueológicas no Iraque da Grã-Bretanha, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Rússia e EUA. Veja o especial :