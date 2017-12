Powell quer mais provas antes de ataque ao Iraque Depois de três semanas sem falar sobre a questão iraquiana, o secretário americano de Estado, Colin Powell, fez afirmações hoje que divergem da linha adotada pelo Departamento de Defesa (Pentágono) e a Casa Branca. Em visita à Grã-Bretanha, Powell disse à emissora britânica de TV BBC que os EUA e seus aliados precisam de mais provas do perigo que o Iraque representa e só assim poderão estar convencidos da necessidade de um ataque. Além disso, ele defendeu um "debate com a comunidade internacional" e afirmou que Washington espera que o Iraque permita o retorno dos inspetores de armas de destruição em massa da ONU, como primeiro passo para resolver a crise. Eles foram forçados a deixar o país em 1998. Powell insistiu em que essa é a posição do presidente dos EUA, George W. Bush, e ressalvou que, mesmo com o retorno dos inspetores, Bush não mudará sua política de buscar a mudança do regime no Iraque. A BBC só antecipou trechos da entrevista, que irá ao ar esta semana. Os comentários contrariam a posição do vice-presidente americano, Dick Cheney - expressa há apenas uma semana -, de que a volta dos inspetores não evitaria um ataque porque não seria garantia de que o presidente Saddam Hussein interrompeu seu programa de armas químicas e biológicas. Powell também disse compreender a necessidade da comunidade internacional de obter mais informações sobre a ameaça representada por Saddam antes de tomar uma decisão. A declaração dele evidenciou mais uma vez a divisão no governo entre moderados e "falcões", como Cheney e o secretário do Pentágono, Donald Rumsfeld. O fato de Powell fazer o comentário apenas uma semana depois de Cheney ter indicado o contrário provocou críticas de republicanos contra a falta de sintonia na administração Bush. Para o ex-secretário de Estado Alexander Haig, também republicano, "Bush tem de liderar, unificar", controlar a situação. Ao mesmo tempo, a revista Time informa em sua edição desta semana que Powell está frustrado por ter de lutar duro para obter pequenas vitórias sobre os falcões e, por isso, não pretende continuar na administração se Bush conseguir um segundo mandato. Mas a Casa Branca reiterou à revista que ele não tem planos de deixar o governo. Também hoje, o líder do oposicionista Partido Conservador britânico pediu ao primeiro-ministro Tony Blair para explicar ao público o perigo que Saddam Hussein representa para os britânicos, e unir apoio para um ataque militar contra o Iraque. Escrevendo no jornal The Sunday Times, Iain Duncan Smith disse apoiar uma ação militar contra Saddam, que, segundo ele, tem "os meios, a mentalidade e os motivos" para ameaçar a segurança britânica. "Agora é o momento para o primeiro-ministro explicar ao povo britânico o que ele já sabe - que o Iraque é um claro e crescente perigo para a Grã-Bretanha", garantiu o líder oposicionista. Londres é considerado o mais determinado aliado dos EUA no evento de uma ação militar contra Bagdá. Mas Blair enfrenta uma forte oposição à guerra dentro de seu próprio Partido Trabalhista, e, segundo recentes pesquisas, entre os eleitores conservadores e trabalhistas.