Powell reclama de cobertura da Al-Jazira O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, disse ao chanceler do Catar, Hamad Bin Khassim al-Thani, que a cobertura jornalística da maior emissora de TV do país, a Al-Jazira, prejudica a relação entre os dois países. "A amizade entre os EUA e o Catar é tão grande que podemos falar de assuntos difíceis como a cobertura da Al-Jazira", comentou Powell. O ministro do Catar se manteve em silêncio. Ao mesmo tempo, em Washington, o Departamento de Estado dos EUA classificou de "imprecisas, falsas e impróprias" as informações da emissora sobre a guerra no Iraque. O porta-voz do departamento, Richard Boucher, disse que o noticiário da Al-Jazira incita o ódio contra os americanos e acusou a TV de ser uma plataforma na qual "terroristas divulgam suas fitas de vídeo para que possam estender suas ameaças".