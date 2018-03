Powell reclama posição da China sobre Coréia O secretário de Estado americano, Colin Powell, lançou hoje um apelo à China para que pressione a Coréia do Norte a desistir de seu programa nuclear militar. Powell chegou neste sábado a Tóquio, onde discutiu à noite (pelo horário do Japão) com o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, sobre as medidas que podem ser tomadas por ambos os países a fim de convencer a Coréia do Norte a deixar de lado suas ambições nucleares. O chefe do Departamento de Estado americano jantou com Koizumi pouco depois de chegar à capital japonesa na primeira escala de sua visita à Ásia, que inclui a China e a Coréia do Sul, onde assistirá à cerimônia de posse do novo presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun.