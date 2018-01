Powell rejeita proposta árabe de eliminação de armas O secretário americano de Estado, Colin Powell, rejeitou a idéia de um imediato apoio dos EUA a uma resolução na ONU patrocinada pelos árabes para o Oriente Médio desfazer-se de suas armas de destruição em massa - uma proposta obviamente dirigida a Israel. A caminho do encontro com o presidente sírio, Bashar Assad, Powell disse que a eliminação das armas de destruição em massa na região é um antigo objetivo dos EUA, mas acrescentou que agora não era hora para discutir a questão. A Síria apresentou tal resolução no Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira. Durante o encontro com Assad, Powell pediu que a Síria pare de apoiar as guerrilhas anti-Israel e se ajuste aos planos dos EUA para o Oriente Médio após a guerra no Iraque. Veja o especial :