Powell retorna aos EUA O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, abreviou sua primeira viagem oficial a países da América do Sul e já iniciou sua viagem de retorno a Washington. Ele cancelou a viagem que faria nesta terça à tarde à Colômbia. Nesta manhã, Powell participou, no Peru, de um encontro de ministros de Relações Exteriores, promovido pela Organização dos Estados Americanos. Antes de embarcar, Powell conclamou os ministros a aprovarem com rapidez um pacto a favor da democracia, condenando ataques terroristas. "Uma terrível tragédia abateu minha nação, mas abateu também a todos que acreditam na democracia", disse Powell, durante a reunião da OEA. O encontro foi aberto com um minuto de silêncio antes que representates da Venezuela, Colômbia, El Salvador e Canadá fizessem declarações condenando os terroristas responsáveis pelos acidentes desta terça de manhã. "Eu levarei para o presidente Bush essas manifestações de pesar e de apoio", o secretário afirmou. "Vocês podem ter certeza de que os Estados Unidos lidarão com essa tragédia de forma a que os responsáveis sejam levados a Justiça", completou. De acordo com Powell, o terrorismo é um problema de todos. "Há países aqui representados que têm lutado contra o terrorismo por anos e têm visto coisas horríveis acontecerem em seus países. É algo contra o qual devemos todos nos unir contra", disse o secretário Colin Powell.